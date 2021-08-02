بعد فوز الدجيلي برئاستها رابطة شركات السفر والسياحة تباشر اعمالها

2021/08/02 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

باشرت الهيئة الادارية الجديدة المنتخبة لرابطة شركات السفر والسياحة في العراق اعملها بشكل رسمي وبعد ان أفرزت الانتخابات فوز حيدر عامر ياسر السلامي الدجيلي رئيسأ جديد للرابطة.

واجتمعت الهيئة الادارية بعد مصادقتها على نتائج الانتخابات بشكل رسمي وقانوني.

وتم الترشيح على المناصب الادارية للرابطة وحصلت جميع الاسماء على التصويت بمنح الثقة بالاجماع وكما يلي:انمار هيثم محمد رضا بمنصب نائب رئيس الرابطةفراس جواد مصلح الدليمي بمنصب أمين سر الرابطةمهند ابراهيم الراوي بمنصب الامين المالي

وتم التصويت على انتخاب حيدر زكريا وهدى النعيمي كمتحديثن رسميين بأسم الرابطة والتصويت على كرار جلال سالم فنجان عضو الهيئة الادارية ورئيس عدد من اللجان المختصة في الرابطة.

وتم التصويت بالاجماع على تاسيس مكتب اعلام وعلاقات عامة لرابطة شركات السفر والسياحة واختيار وسام حدمل الحلو مدير مكتب الاعلام والعلاقات العامة لرابطة شركات السفر والسياحة في العراق.

كما تم من خلال الاجتماع مناقشة تفصيلية للعمل اللجان المختصة وبحسب النظام الداخلي للرابطة.



وتم التاكيد من جميع اعضاء الهيئة الادارية ان ابواب الرابطة مفتوحة للجميع اعضاء الهيئة العامة للطرح مقترحاتهم وافكارهم والمعوقات التي تواجههم من اجل تذليلها.

وتم تحديد وتحديث عدد من مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة من اجل استقبال كل صغيرة وكبيرة لتعزز العمل السياحي المشترك عبر منصات المكتب الاعلامي والعلاقات العامة في رابطة شركات السفر والسياحة على مدار ايام الاسبوع.

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