الحلبوسي يلتقي الملك الأردني

2021/08/02 | 15:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ملك الأردن عبدالله الثاني في قصر بسمان.

وفي وقت سابق، وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى العاصمة الاردنية عمّان في زيارة رسمية.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان إن "رئيس مجلس النواب، وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره الأردني عبد المنعم العودات".

وأضاف أن "الزيارة ستتضمن لقاء الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان الأردني

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