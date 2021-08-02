من مصطفى الكاظمي إلى مرفأ بيروت وبينهما سوريّا!

2021/08/02 | 15:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حازم صاغية الممانعون، العراقيّون منهم وغير العراقيّين، يشهّرون بمصطفى الكاظمي.ذاك أنّ رئيس حكومة العراق، في رأيهم، يتراوح بين كونه متواطئاً مع الولايات المتّحدة وكونه عميلاً لها.ومع أنّ الكاظمي حمل إلى واشنطن رغبة البرلمان العراقيّ، وطالب إدارة بايدن بتقليص … Readmore

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