2021/08/02 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفعت حصيلة الفيضانات في وسط الصين إلى 302 قتيلا، حسبما أعلن مسؤولون، الاثنين، بعد هطول أمطار غزيرة بلغ منسوبها خلال ثلاثة أيام ما يوازي معدل ما يتساقط طيلة سنة. وسجلت […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيضانات كارثية تجتاح الصين..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيضانات كارثية تجتاح الصين.. قتلى بالمئات وخسائر بالمليارات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيضانات كارثية تجتاح الصين..
قتلى بالمئات وخسائر بالمليارات المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيضانات كارثية تجتاح الصين.. قتلى بالمئات وخسائر بالمليارات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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