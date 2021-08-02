2021/08/02 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفعت حصيلة الفيضانات في وسط الصين إلى 302 قتيلا، حسبما أعلن مسؤولون، الاثنين، بعد هطول ‏أمطار غزيرة بلغ ‏منسوبها خلال ثلاثة أيام ما يوازي معدل ما يتساقط طيلة سنة‎.‎ وسجلت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيضانات كارثية تجتاح الصين..



قتلى بالمئات وخسائر ‏بالمليارات المركز الخبري الوطني.

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