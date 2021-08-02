عودة وجبة مهاجرين عراقيين من تركيا ضمن برنامج المصالحة الوطنية

2021/08/02 | 15:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، عودة 103 أشخاص من العراقيين التركمان المتواجدين في تركيا إلى العراق طوعيا، ضمن النتائج التي حققها مشروع المصالحة المجتمعية.

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وقال الناطق باسم الوزارة علي عباس جهاكير، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 آب 2021)، إنه "بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو وضمن برنامج العودة الطوعية المجانية التي قدمتها الوزارة للراغبين بالعودة الطوعية من تركيا وعبر الطريق البري، قام مكتب الوزارة في انقرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية متمثلة بالقنصلية العراقية في تركيا ووزارة النقل بإعادة نحو (103) مواطنين عراقيين من أبناء القومية التركمانية من العاصمة التركية الى قضاء تلعفر غربي الموصل بعد تدقيق اسمائهم في قاعدة بيانات الجهات الامنية".

وأكد جهاكير، أن "الوزارة تبنت مشروع المصالحة المجتمعية، كما نفذتها في عدد من المحافظات كمحافظة صلاح الدين وديالى والانبار وكان لها الاثر الكبير في تقارب وجهات النظر بين العشائر والنازحين"، مشيراً إلى أن "الوزارة تعمل على توفير آليات الجذب المناسبة التي تحفز النازحين على العودة بشكل يحفظ كرامتهم وانسانيتهم".

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