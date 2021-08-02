للمسرح قيادة حكيمة ... [ أمارة الشارقة أنموذجا ] - فاضل خليل

2021/08/02 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاضل_خليل لأن فيك خصال الأكرمين في ، النقاء ، والتقوى ، وصفاء النية ، والطهر ، والورع ، ولأن فيك من سمات الأولياء التواضع المقتدر ، إلى جانب الكرم ، والغيرة ، والفروسية ، والشهامة ، صار المسرح - " بوصفه يشكل عامل توحد إنساني يستطيع من خلاله الإنسان أن يغلف العالم بالمحبة والسلام ، ويفتح آفاق حوارات بين مختلف الأجناس والأعراق والألوان على اختلاف معتقداتهم الإيمانية "(1) - واحدا من اهتماماتك الكبيرة التي شكلت ......





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