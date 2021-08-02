في ذكرى 100 سنة على معركة انوال - التيتي الحبيب

2021/08/02 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداث 420في ذكرى 100 سنة على معركة انواليوم 21 يوليوز 2021 تكون قد حلت الذكرى المئوية لمعركة انوال المجيدة، مر قرن من تاريخ شعبنا على اول معركة تحرير حقيقية اجتمعت فيها الشروط الموضوعية والذاتية لتحقيق النصر او على الاقل بداياته.



مر قرن على هذه الملحمة الملهمة ولا زالت مهام حرب التحرير والاستقلال ماثلة تنتظر التحقيق والانجاز.+ ان اول استحقاق ينتظر الانجاز هو ما افتقرت له م ......





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