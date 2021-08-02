الفصائل المسلحة في العراق لها اجندة سياسية وطائفية يعرفها العراقيون جيداً

2021/08/02 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر ان الفصائل المسلحة التي تزعم انها تقاوم ما تسميه بالاحتلال الأميركي غير الموجود، لها اجندة سياسية وطائفية يعرفها العراقيون جيداً.

وأضاف في اجابته على سؤال لقناة التغيير خلال دائرة مغلقة، ان هذه الفصائل لاتقاوم ما تسميه الاحتلال وانما تقاوم مبدأ سيادة الدولة، مشيراً الى الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس، بالرد على أي هجوم على مصالحنا.

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