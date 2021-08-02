الشرطة: 75% من موازنة النادي ستخصص لإكمال مشروع الملعب

2021/08/02 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير المكتب بنادي الشرطة حسين الخرساني ، اليوم الاثنين، ان اكثر من 75% بموازنة النادي ستكون مخصصة لإكمال مشروع ملعب الشرطة وليس للتعاقدات.

وقال الخرساني، لـ (بغداد اليوم)، إن "إدارة الشرطة وضعت آليات جديدة للتعاقدات الجديدة أخذة بعين الاعتبار الزخم الكبير لمشاركة المنتخب خلال الستة أشهر المقبلة والأخبار التي تؤكد عدم تأجيل الدوري لذا كان التوجه على نوعية معينة تخدم توجهات النادي بغياب لاعبي المنتخب المحتمل خلال اغلب الأوقات المقبلة".

واضاف، ان "إدارة الشرطة لم تستلم اي عرض رسمي لانتقال اي لاعب من الشرطة خاصة بعد الاخبار المتداولة عن رحيل امجد عطوان للخور القطري ومحمد قاسم لاحد الفرق العربية بالمنطقة".

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