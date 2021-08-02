بعد فوز الدجيلي برئاستها.. رابطة شركات السفر والسياحة تعلن المباشرة باعمالها

2021/08/02 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

باشرت الهيئة الادارية الجديدة المنتخبة لرابطة شركات السفر والسياحة في العراق اعملها بشكل رسمي وبعد ان أفرزت الانتخابات فوز حيدر عامر ياسر السلامي الدجيلي رئيسأ جديد للرابطة.

وقال بيان للرابطة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الهيئة الادارية اجتمعت بعد مصادقتها على نتائج الانتخابات بشكل رسمي وقانوني، حيث تم الترشيح على المناصب الادارية للرابطة وحصلت جميع الاسماء على التصويت بمنح الثقة بالاجماع لانمار هيثم محمد رضا بمنصب منصب نائب رئيس الرابطة، وفراس جواد مصلح الدليمي بمنصب أمين سر الرابطة، ومهند ابراهيم الراوي بمنصب الامين المالي".

وأضاف، انه "تم التصويت على انتخاب حيدر زكريا وهدى النعيمي كمتحديثن رسميين بأسم الرابطة والتصويت على كرار جلال سالم فنجان عضو الهيئة الادارية ورئيس عدد من اللجان المختصة في الرابطة، حيث تم التصويت بالاجماع على تاسيس مكتب اعلام وعلاقات عامة لرابطة شركات السفر والسياحة واختيار وسام حدمل الحلو مديرا مكتب الاعلام والعلاقات العامة لرابطة شركات السفر والسياحة في العراق".

وتابع "تم من خلال الاجتماع مناقشة تفصيلية للعمل اللجان المختصة وبحسب النظام الداخلي للرابطة، حيث تم التاكيد من جميع اعضاء الهيئة الادارية ان ابواب الرابطة مفتوحة للجميع اعضاء الهيئة العامة للطرح مقترحاتهم وافكارهم والمعوقات التي تواجههم من اجل تذليلها، وتحديد وتحديث عدد من مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة من اجل استقبال كل صغيرة وكبيرة لتعزز العمل السياحي المشترك عبر منصات المكتب الاعلامي والعلاقات العامة في رابطة شركات السفر والسياحة على مدار ايام الأسبوع".

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