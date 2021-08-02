2021/08/02 | 15:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني محبو مراقبة الكواكب على موعد هذه الليلة، مع ظاهرة فلكية مميزة، حيث سيقترب كوكب زحل، الشهير بحلقاته ‏المميزة، إلى ‏أقرب نقطة له من الأرض‎.‎ وستتحرك الأرض بين‎ ‎زحل‎ ‎والشمس، وذلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشاق مراقبة الكواكب على موعد الليلة مع ظاهرة فلكية ‏مميزة المركز الخبري الوطني.

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