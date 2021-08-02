قلق عراقي.. بغداد تبلغ طهران بشأن تأمين الحدود لمنع دخول المخدرات

2021/08/02 | 16:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن "قلق"

بغداد من استمرار نشاط "عصابات"

المخدرات على الحدود العراقية

الإيرانية.

وقال المصدر، إن "مسؤولين عراقيين بما

فيهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي

وقيادات عسكرية، طلبت

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