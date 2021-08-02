الجوازات الخضراء: ما هي الدول الأوروبية التي تطبقها وكيف يمكنها زيادة معدل التطعيم؟

2021/08/02 | 16:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم عدد متزايد من البلدان في الاتحاد الأوروبي بإصدار "جوازات اللقاح" أو "الجوازات الخضراء"، بالتزامن مع الانتشار السريع لمتغير دلتا.وتهدف الجوازات هذه إلى تشجيع الناس على التطعيم، إذ أن أرقام التطعيم لا زالت منخفضة، كما أن كثيرا من الحكومات قامت بفرض هذه الإجراءات رغم معارضة الناس.

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