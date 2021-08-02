ولادة صغيري باندا في حديقة حيوان بوفال الفرنسية

2021/08/02 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت حديقة حيوان بوفال الفرنسية اليوم الاثنين ولادة صغيرين لحيوان الباندا قائلة إنهما بصحة جيدة.

وقالت الحديقة إن أنثى الباندا هوان هوان أنجبت صغيريها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وجاءت هوان هوان وشريكها يوان زي إلى فرنسا على سبيل الاستعارة من الصين عام 2012 وقوبل وصولهما آنذاك بالثناء بوصفه مؤشراً على دفء العلاقات الدبلوماسية بين باريس وبكين.

وفي حين يمكن أن يصل وزن أنثى الباندا البالغة إلى 125 كيلوغراماً، فإن وزن صغير الباندا عند الولادة لا يتجاوز 120 غراماً تقريباً.

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