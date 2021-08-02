طائرة ركاب تهبط اضطرارياً في مطار الملكة علياء

2021/08/02 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الإثنين، اضطرارياً في مطار الملكة علياء الدولي، وفقاً لموقع قناة “المملكة”.

وقالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، في بيان إن رحلتها رقم RJ 508 المتجهة من القاهرة إلى عمان أعلنت الهبوط الاضطراري في عمان (مطار الملكة علياء الدولي) قبل 10 دقائق من موعد الهبوط المقرر.

وأضافت الشركة أن عملية الهبوط تمت بسلام على المدرج الرئيسي وتم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكباً وأفراد طاقم الطائرة الستة على المدرج المساند احترازياً من خلال السلالم العادية إلى الباصات ونقلهم إلى مبنى المطار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم.

وأوضحت الشركة أن الشركة تعمل حالياً مع الجهات المعنية لتحديد سبب إطلاق جرس الإنذار، مؤكدة أن سلامة مسافريها في مقدمـة أولوياتها وفــوق كل الاعتبارات التي تترتب على الشركة في حالات الهبوط الاضطراري.

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