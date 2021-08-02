ارتفاع جديد بإصابات كورونا في العراق

2021/08/02 | 16:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا لهذا اليوم.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 12734 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 8734 شخصا للشفاء".وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 68 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 58885".

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