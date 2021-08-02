2021/08/02 | 16:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “المختبرات سجلت 12734 اصابة جديدة، و 68 حالة وفاة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع باصابات كورونا في العراق المركز الخبري الوطني.

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