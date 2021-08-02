زيدان والسفير البريطاني يبحثان المجال القضائي والقانوني بين البلدين

2021/08/02 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، مع السفير البريطاني الجديد، ريتشارد سن، اليوم الاثنين، المجال القضائي والقانوني بين البلدين.وذكر بيان للمجلس تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان زيدان استقبل […]

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