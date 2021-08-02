الموقف الوبائي: إصابات كورونا اليومية تعاود الارتفاع في العراق

2021/08/02 | 16:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 اب2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 12734 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، فيما تماثل 8734 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 68 مصاباً".

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