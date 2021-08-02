ضبط حالات تلاعـب واخـتـلاس في ميناء ام قصر الشمالي وتقاعد البصرة

2021/08/02 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ واختلاسٍ في ميناء أم قصر الشمالي ومديريَّة التقاعد في محافظة البصرة.

واشارت الدائرة إلى أنَّ فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن من كشف تلاعبٍ واختلاس مبلغ مئتين وثلاثة واربعين مليون دينار من قبل أمناء الصندوق في الوحدة التخمينيَّة العائدة للهيئة العامَّة للضرائب في ميناء أم قصر الشمالي، مُبيّنةً أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط خمسين وصلاً وسجلات الإرساليَّة الخاصَّة بتلك الوصولات التي تمَّ التلاعب بها.

وأضافت إنَّ فريق العمل نفَّذ عمليَّـتين مُنفصلتين في مديريَّة تقاعد البصرة بالمعقل، اذ تم ضبط مُوظَّفين اثنين في المديريَّة، لقيامهما بإخفاء إضبارتين خاصَّتين، وادّعائهما فقدانهما.

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