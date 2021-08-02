إجرام بغداد تطيح بمتهمين اثنين أحدهما تاجر أعضاء بشرية ومزوّر دولارات

2021/08/02 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الإثنين، القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات والتزوير.

وقالت المديرية في بيان ان مفارز قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في بغداد، القت القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة سبعة عشرة من قانون زراعة الأعضاء البشرية.

وأضافت ان مفارز مكتب مكافحة إجرام الخضراء ألقت القبض على متهم لقيامه بتزوير عملة من فئة ١٠٠ دولار أميركي وبيعها في الأسواق، مبيناً أن عملية القبض تمت بعد نصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود.

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