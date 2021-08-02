2021/08/02 | 16:27 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الأثنين 2 أغسطس 2021 | 03:57 مساءً

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القبض على 39 متهما مطلوبآ للقضاء بينهم ارهابيين ومحكوم بالاعدام

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاثنين، القاء القبض على (٣٩) متهما مطلوبآ للقضاء بينهم بقضايا الإرهاب وأخر محكوم أعدام غيابي.



وذكرت الخلية في بيان، انه"وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومن خلال المتابعة الميدانية والتدقيق الأمني المستمر ولقرب زيارة عاشوراء ، شرعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية أمنية استباقية في محافظة كربلاء المقدسة من خلال تدقيق بيانات النزلاء داخل الفنادق والمرافق السياحية، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على (٣٩ متهمآ من بينهم مطلوبين وفق أحكام المادة (٤/إرهاب ) و٤٠٦ القتل العمد ، فضلآ عن متهم محكوم (إعدام وهارب) وأخرين وفق مواد جنائية مختلفة ، وفي الوقت نفسه تم كشف شركتين سياحية وهمية تمارس العمل داخل المحافظة مخالفة للقانون والضوابط".



واضافت، انه"تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم أصوليا".

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