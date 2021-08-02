العمل تحدد شرطاً لتطبيق قرار زيادة راتب المعين المتفرغ 

2021/08/02 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة العمل، اليوم الاثنين، شرطاً لتطبيق قرار زيادة راتب المعين المتفرغ .وقال مدير المركز الاعلامي للوزارة نجم العقابي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: ان ” الوزارة […]

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