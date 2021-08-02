مؤشر الاصابات اليومي في ارتفاع مستمر

2021/08/02 | 16:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم البلاد.

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