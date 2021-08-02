تعلموا فن الهولا هوب في 5 خطوات

2021/08/02 | 16:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأخذ راقصو الهولا هوب هذا الفن إلى مستوى جديد تمامًا.تستطيع أنجيلا بريسنيل موازنة الطوق الموجود على أنفها والتقاطه بين كاحليها.

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