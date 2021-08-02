العراق: عنصر امني يقتل بتدبير زوجته.. وزوج يقتل زوجته لاسباب مجهولة

2021/08/02 | 16:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في شرطة ذي قار، الاثنين، بايقاف زوجة عنصر أمني، متهمة بتدبير قتله فجر اليوم في المحافظة.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (2 آب 2021)، أن "قوة من الشرطة أوقفت زوجة الشرطي المفوض المقتول فجر اليوم بمنطقة حي الشهداء وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار بتهمة تدبير محاولة قتله بالاتفاق مع أشخاص".

وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية عثرت على مراسلات تهديد في هاتف المجنى عليه وزوجته بسبب خلافات عائلية بين الطرفين".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد مصدر أمني في شرطة ذي قار مقتل منتسب في شرطة المحافظة.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (2 آب 2021)، أن "منتسبا في شرطة ذي قار قتل فجر اليوم، وهو منسب إلى مركز شرطة الإسكان وتم إغتياله في منطقة حي الشهداء وسط الناصرية".

وأضاف، أنه "تم أغتياله من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، حسب أدعاء زوجته".

مبينا، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ العملية، فيما لم يذكر المصدر سبب ارتكاب الجريمة حتى الآن".



فيما تم "نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية ومعرفة ملابسات الحادث".

بالاثناء، أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثنين، بمقتل زوجة على يد زوجها، وسط المحافظة.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ NRTعربية، (2 آب 2021)، أن "رجلا اقدم على قتل زوجته باطلاق النار عليها، امام مدرسة الاصمعي في حي الكاطون في بعقوبة وسط محافظة ديالى".

وأضاف، أن "اسباب الجريمة ما تزال مجهولة وأن القوات الامنية القت القبض على الجاني لفتح تحقيق بالحادث".

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