"تحالف بلا قائد".. مشروع كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة يعجز عن تحقيق أهدافه

2021/08/02 | 16:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تحالف "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية يواجه مصاعب عدة في مساعدة الدول الفقيرة للحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بما في ذلك صعوبة الحصول على الإمدادات.

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