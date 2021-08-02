2021/08/02 | 16:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، ارتفاع نسبة الاقبال على أخذ اللقاح، مشيرة الى أن هذه النسبة تساهم بمنع البلاد من الدخول بموجات من فيروس كورونا اشد من سابقاتها.وأكدت ربى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تؤكد ارتفاع نسبة الاقبال على أخذ اللقاح المركز الخبري الوطني.

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