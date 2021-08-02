2021/08/02 | 17:32 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأثنين 2 أغسطس 2021 | 05:25 مساءً | عدد القراءات : 13

كشف تفاصيل لقاء الحلبوسي وملك الاردن

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، ملك الاردن عبد الله الثاني بن الحسين في قصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمّان.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي انه"جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة، والتأكيد على تفعيل التعاون الاقتصادي ومخرجات القمة الثلاثية".

وأشاد الحلبوسي بمواقف الملك الداعمة للعراق، مؤكداً دعم السلطة التشريعية للتعاون الثلاثي العراقي الأردني المصري وبما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد الملك وقوف ⁧الأردن⁩ التام إلى جانب ⁧العراق⁩ الشقيق وشعبه العزيز في الحفاظ على وحدته وتعزيز أمنه واستقراره، ودعم جهود العراق في ترسيخ الديمقراطية وإجراء الانتخابات المبكرة النيابية القادمة.

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