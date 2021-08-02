2021/08/02 | 17:34 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 2 أغسطس 2021 | 05:32 مساءً | عدد القراءات : 3

اربع مدن عراقية ضمن الاعلى حرارة عالميا

دخلت مدن عراقية، اليوم الاثنين، بقائمة الأعلى تسجيلاً لدرجات الحرارة العظمى على مستوى العالم.

وكشف موقع "إلدورادو ويذر" المختص بالأحوال الجوية، عن المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة، الاثنين، على كوكب الأرض.

وجاءت في صدارة المدن اليوم، مدينة الجهراء الكويتية والتي سجلت أعلى درجة حرارة وصلت إلى 49.9 درجة، إلى جانب 7 مدن كويتية أخرى كانت من بين 15 مدينة هي الأعلى حرارة.

وجاء موقع مطار الملك فهد في مدينة الدمام السعودية، بالمركز الثاني في القائمة، حيث تم تسجيل درجة حرارة بلغت 49.8 درجة.

كما وجد العراق نفسه في القائمة بـ(4) مدن، تتصدرها البصرة، حيث وصلت درجة الحرارة فيها إلى 49 درجة.

وشملت القائمة مدن الجهراء (الكويت) والدمام (السعودية) والصليبية (الكويت) والبصرة (العراق) والمطربة (منطقة المرصد الجوي في الكويت) والعبدلي (الكويت) والكويت (المطار) والوفرة (الكويت) والبصرة (المطار) وخانقين (العراق) والنويصيب (الكويت) وبلدة بدرة بمحافظة واسط العراقية والمزرعة التجريبية في الكويت.

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