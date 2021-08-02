الصحة تطرح حلا لمواجهة ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا

2021/08/02 | 17:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، التعاقد على شراء 18 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا، فيما أشارت إلى أنها تدعم تطبيق الحظر الشامل مدة أسبوعين لقطع سلسلة انتشار الوباء.وقال […]

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