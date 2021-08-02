2021/08/02 | 17:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين،

التعاقد على شراء 18 مليون جرعة من لقاح

فايزر المضاد لكورونا، فيما أشارت إلى

أنها تدعم تطبيق الحظر الشامل مدة

أسبوعين لقطع سلسلة انتشار الوباء.

وقال مدير دائرة الصحة ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حظر شامل.. وزارة الصحة تطرح آخر التوصيات لقطع سلسلة انتشار الإصابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حظر شامل.. وزارة الصحة تطرح آخر التوصيات لقطع سلسلة انتشار الإصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).