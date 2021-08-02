شاهد لحظة إطلاق مسلحين النار في نيويورك على حشد من الأشخاص.. وإصابة 10 بجروح

2021/08/02 | 17:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص في حادث إطلاق نار جماعي بمدينة نيويورك في وقت متأخر من مساء السبت.وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إن الأفراد المصابين، والذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 72 عامًا، يعالجون في المستشفيات المحلية من إصابات لا تهدد حياتهم.

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