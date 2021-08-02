طابور طويل وانتظار لساعات.. ما هي أسباب صعوبة الحصول على لقاح كورونا؟

2021/08/02 | 17:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ساهم ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا على ارتفاع معدلات الإقبال على تلقي اللقاح المضاد للفيروس، بعدما كان مواطنون يتخوفون منه، ويدعون إلى الإضراب عنه، بالرغم من آراء المختصين وتحشيد وزارة الصحة لأخذه، مع تأكيدها بشكل يومي على "توفره بكميات كبيرة في مؤسساتها"، إلا أن هذا الإقبال وضع الوزارة في موقف محرج، إذ أن مواطنين عبّروا عن صعوبة الحصول على اللقاح مع الوقوف بطابور الانتظار لساعات في قاعة صغيرة، بالرغم من الحجز المسبق عبر البوّابة الالكترونية التي حددتها الوزارة.

يقول مسؤول في الصحة إن المشكلة هي تحديد المراكز الصحية كمنافذ للتلقيح وهي صغيرة ولا تستوعب الأعداد الكبيرة

أوس عباس يتحدث عن تجربته وآثار حرارة الطقس واضحة على هيئته، ويقول "وصلت عند الساعة التاسعة صباحًا إلى منفذ التلقيح في منطقة الوزيرية، ووقفت بطابور طويل في قاعة غير مكيفة، لكن عند الساعة الواحدة ظهرًا، أبلغونا أن الكمية نفذت وعليهم البحث عن منفذ آخر أو الانتظار لحين وصول كمية جديدة".

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ويضيف عباس في حديثه لـ"ألترا عراق"، "وجهت عمادة كليتي بعدم دخول الطالب إلى الامتحان النهائي دون البطاقة الخاصة باللقاح، وهذا ما يدفعني إلى القيام برحلة بحث ثانية يوم غد"، لافتًا إلى أن "المنافذ أخذت تطبق نظام الوجبات بحسب صنف الجرعة أولى أو ثانية".

في السياق، يقول مسؤول في الكادر المتقدم المسؤول عن ملف اللقاح، والذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بوظيفته، إن "المشكلة في الدرجة الأولى هي سوء التنظيم، وتحديد المراكز الصحية كمنافذ للتلقيح، وهي صغيرة جدًا ولا تستوعب الأعداد الكبيرة، وبنفس الوقت تستقبل الحالات المراجعين، مثل مرضى الأمراض المزمنة والأسنان والأطفال ولقاحات الحوامل والمختبر، بالإضافة إلى إجراء المسحات، ولا تتجاوز مساحة المركز الصحي 400 متر مقسمة إلى غرف صغيرة".

ويروي المسؤول خلال حديثه لـ"ألترا عراق"، حادثة يعتقدها متكررة في معظم المؤسسات الصحية، إذ يقول إنه "لقح أكثر من 260 شخصًا كجرعة أولى و80 كثانية، وعندما أرسل طلبًا إلى المخزن بتجهيز كمية إضافية من لقاح سيونفارم الصيني، أخبروه أنه نفذ، وهذا حدث في جميع المنافذ، إذ نفذت كميات اللقاح المستوردة"، معتبرًا "عدد المنافذ التلقيحية جيد، إذ بلغ عددها في جانب الرصافة 61 مركزًا صحيًا كمنفذ تلقيح، بالإضافة إلى المستشفيات العامة".

ويحمل المسؤول الوزارة مسؤولية التأخير والزحام، معللًا ذلك بـ"سلسلة الإجراءات المطولة التي يتطلب القيام بها، والتي تبدأ من الحجز عبر البوابة الالكترونية، وانتظار وصول الرسالة على الهاتف، ثم الذهاب إلى منذ التلقيح والتسجيل بسجل خاص، ثم ملء استمارة الأمراض والبصم على التعهد، ثم يأخذ الكارت تلقي الجرعة والعودة لختمه"، مشيرًا إلى أن "اختصار الإجراءات والتي تصل إلى نحو 9 مراحل، سيساهم بسرعة الإنجاز".

وحول دور الكوادر الصحية يقول المسؤول، إن "الوزارة خصصت لكل مركز صحي يوزر نيم وباسورد واحد ما يتطلب أن يمر جميع الراغبين باللقاح على هذه الحاسبة، وتتجاوز أعدادهم في الفترة الأخيرة 300 مواطن، بالإضافة إلى أن الكوادر الصحية تبذل جهودًا كبيرة تصعب من إمكانية مضاعفة وقت الدوام، خاصة وأنهم يعملون خلال عطلة العيد، وفي أوقات متأخرة من الليل، فضلًا عن مسؤولياتهم الأخرى".

ولا يعتبر المسؤول نفاذ اللقاحات المشكلة الرئيسية، مؤكدًا أن "الدولة دفعت الأموال للصين لحجز كميات إضافية، إلا أن التلكؤ من الجانب المجهز، فيما يستمر تجهيز لقاح فايز الأمريكي وأسترازينكيا البريطاني".

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت تزايد نسبة المقبلين على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، فيما أشارت إلى وجود تردد لدى بعض المواطنين في تلقي اللقاح.

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "هناك إقبالًا متزايدًا على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وتلاحظون ما تسجله كاميرا العراقية من زحام على منافذ التلقيح".

وأضاف الحلفي، أن "هناك ترددًا بأخذ اللقاح لدى بعض المواطنين، يتضاءل يومًا بعد آخر مع ازدياد نسبة الملقحين والأغلبية مقتنعة بضرورة أخذ اللقاح".

هناك إجراءات معقدة يواجهها المواطن خلال محاولته تلقي اللقاح

وتوقع الحلفي أن "تتوفر وتزداد كميات لقاح كورونا القادمة للعراق بشكل كبير مع بداية النصف الثاني من العام الجاري وهو الأمر الذي سيزيد من عدد الملقحين بشكل كبير".

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والمئات في حالة حرجة

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