اندلاع حريق هائل في بغداد (فيديو)

2021/08/02 | 17:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا في بغداد، الاثنين، باندلاع حريق ضخم قرب مجمع بسماية السكني جنوب شرق العاصمة.

وأظهر مقطع فيديو ورد لـ NRT اليوم، (2 اب 2021)، اندلاع النيران في مخازن مول بسماية قرب بوابة الدخول إلى المجمع، فيما لم تعرف حتى الان حجم الخسائر الناجمة عنه وأسباب وقوع الحادث.

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