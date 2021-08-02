رئيس مجلس النواب يلتقي ولي العهد الاردني

2021/08/02 | 17:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس النواب في بيان صحفي، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يلتقي ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني”.

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