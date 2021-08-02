الصحة تطرح خيار الحظر الشامل للتجوال لقطع سلسلة انتشار إصابات كورونا

2021/08/02 | 17:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، التعاقد على شراء 18 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا، فيما أشارت إلى أنها تدعم تطبيق الحظر الشامل مدة أسبوعين لقطع سلسلة انتشار الوباء.وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير للوكالة الرسمية، إن “الصحة تعاقدت على شراء 18 مليون جرعة من لقاح فايزر والتطعيم مفتوح لكل […]

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