الصحة تطرح خياراً يطبق لأسبوعين لقطع سلسلة انتشار كورونا

2021/08/02 | 17:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، التعاقد على شراء 18 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا، فيما أشارت إلى أنها تدعم تطبيق الحظر الشامل مدة أسبوعين لقطع سلسلة انتشار الوباء.وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الصحة تعاقدت على شراء 18 مليون جرعة من لقاح فايزر والتطعيم مفتوح لكل فئات المجتمع ولن يحدد بفئة معينة ويتم من 18 عاماً فما فوق".وأضاف، أن "كميات اللقاح القادمة للعراق في تزايد مستمر في الأسابيع المقبلة".وعن كيفية مواجهة الارتفاع المستمر بعدد الإصابات بفيروس كورونا، أكد عبد الأمير أن "الصحة تدعم الذهاب لخيار الحظر الشامل المقدر بـ(14) يوماً وليس الحظر المستمر وإن طبق بشكل صحيح سيكون كفيلاً بقطع سلسلة انتقال العدوى وتقليل عدد الإصابات".وأشار إلى أن "المستشفيات تغص حالياً بعدد المراجعين من المصابين بكورونا، وما زالت تستوعب الحالات الحرجة، لكن الوضع مهدد بفقدان السيطرة في الأيام القادمة إذا استمر عدد الدخول بتصاعد مستمر".ويسجل العراق منذ السادس والعشرين من تموز الماضي معدل إصابات يوميا لا يقل عن 10 آلاف حالة.

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