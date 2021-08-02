وفاة شخصين بانفجار مخلف حربي في بغداد

2021/08/02 | 17:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوفاة شخصين اثنين، إثر انفجار مخلف حربي في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "انفجار مخلف حربي نوع (مكنايتين 40 ملم) تم جلبها من قبل البائعة الجوالة، بداخل مخزن لبيع الحديد (السكراب)، في حي الوحدة بالعاصمة بغداد".وأضاف، أنه "عامل حاول تفكيكها وذلك لإخراج النحاس داخل الصاعق، لكنها انفجرت ما أدى إلى وفاته مع ابنة صاحب المخزن".

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