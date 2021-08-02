2021/08/02 | 18:05 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 2 أغسطس 2021 | 05:50 مساءً | عدد القراءات : 63

الصحة تدعم فرض الحظر الشامل للتجوال

أكدت وزارة الصحة، الاثنين، التعاقد على شراء 18 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا، فيما أشارت إلى أنها تدعم تطبيق الحظر الشامل مدة أسبوعين لقطع سلسلة انتشار الوباء.

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير، إن "الصحة تعاقدت على شراء 18 مليون جرعة من لقاح فايزر والتطعيم مفتوح لكل فئات المجتمع ولن يحدد بفئة معينة ويتم من 18 عاماً فما فوق".

وأضاف، أن "كميات اللقاح القادمة للعراق في تزايد مستمر في الأسابيع المقبلة".

وعن كيفية مواجهة الارتفاع المستمر بعدد الإصابات بفيروس كورونا، أكد عبد الأمير أن "الصحة تدعم الذهاب لخيار الحظر الشامل المقدر بـ(14) يوماً وليس الحظر المستمر وإن طبق بشكل صحيح سيكون كفيلاً بقطع سلسلة انتقال العدوى وتقليل عدد الإصابات".

وأشار إلى أن "المستشفيات تغص حالياً بعدد المراجعين من المصابين بكورونا، وما زالت تستوعب الحالات الحرجة، لكن الوضع مهدد بفقدان السيطرة في الأيام القادمة إذا استمر عدد الدخول بتصاعد مستمر".

ويسجل العراق منذ السادس والعشرين من تموز الماضي معدل إصابات يوميا لا يقل عن 10 آلاف حالة.

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