2021/08/02 | 18:07 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد.. مخلف حربي ينفجر اثناء تفكيكه داخل مخزن لـ"السكراب" ويودي بحياة عامل وفتاة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/02 | 18:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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