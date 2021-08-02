دراسة تحذّر من خطر صحي يرتبط بالجلوس لفترة طويلة !

2021/08/02 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت دراسة جديدة من الآثار السلبية على

الصحة العقلية جراء الجلوس فترة طويلة ،

حتى أنه يفوق فوائد ممارسة الرياضة

بانتظام، وفقا للباحثين الذين درسوا

تأثير "كوفيد-19" على الناس.

وكان السماح بساعة من الت

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