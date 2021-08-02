"بوليتيكو": الشبكة الاجتماعية الموالية لترامب أصبحت ملاذا آمنا لداعش

2021/08/02 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسابيع قليلة من إطلاقها، غمرت شبكة

GETTR الاجتماعية المؤيدة للرئيس

الأمريكي السابق دونالد ترامب بالدعاية

الإرهابية التي ينشرها مؤيدو تنظيم

داعش الارهابي، وفقا لصحيفة بوليتيكو.

وقالت الصحيفة، إن ا

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