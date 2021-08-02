الإمارات تبدأ تطعيم الأطفال من سن الثالثة بلقاح

2021/08/02 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة الإمارات، اليوم الاثنين،

أنها ستبدأ إتاحة لقاح "سينوفارم"

الصيني المضاد لكورونا لتطعيم الأطفال

من سن 3 سنوات إلى 17 سنة.

وقالت وزارة الصحة إن القرار يأتي بعد

تجارب وتقييمات موسعة دون أن ت

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