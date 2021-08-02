2021/08/02 | 18:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدرب المنتخب القطري لرفع الأثقال ووالد الرباع الأولمبي القطري الجنسية المصري الأصل فارس حسونة، عن سبب عدم تمثيل نجله للمنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020 والتي حصد فيها الذهبية لقطر، مشيرا إلى أنه وافق على أن يمثل ابنه قطر لأنه لم يجد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تحقيقه الذهبية الأولمبية.. والد فارس حسونة يكشف سبب تمثيله قطر على حساب مصر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تحقيقه الذهبية الأولمبية.. والد فارس حسونة يكشف سبب تمثيله قطر على حساب مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).