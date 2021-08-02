بأكثر من 37 ألفاً.. إيران تسجل إصابات غير مسبوقة بكورونا

2021/08/02 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت إيران أكثر من 37 ألف إصابة جديدة

بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة إصابات

يومية في البلاد منذ بدء الوباء، وفق ما

ذكرته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وأعلن التليفزيون الرسمي الإيراني،

اليوم الاثنين، أن ا

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