ضبط مواد ممنوعة وغير صالحة للاستهلاك البشري في ميناء ام قصر الشمالي

2021/08/02 | 18:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط مواد ممنوعة من الاستيراد وغير صالحة للاستهلاك البشري في ميناء ام قصر الشمالي.

وقالت الهياة في بيان صحفي، انه “بعملية نوعية تمكن أبطال منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط (16) حاوية معدة للتهريب”.

واضافت الهياة انه “من خلال الكشف على الحاويات المضبوطة تبين أنها تحتوي على مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك البشري, ومواد خطرة كيمائية ومخالفه لشروط وضوابط الاستيراد كونها ممنوعه وتؤثر على صحه المواطنين”.

واكدت انه “تم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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