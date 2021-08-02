2021/08/02 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يعد اليود من العناصر المهمة جدا في جسم الإنسان وبخاصة لعمل الغدة الدرقية، وحسب الإحصاءات يعاني أكثر من 1.5 مليار شخص من سكان الكوكب من نقص اليود في الجسم.وتستخدم الغدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أعراض خطيرة يسببها نقص اليود في الجسم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعراض خطيرة يسببها نقص اليود في الجسم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعراض خطيرة يسببها نقص اليود في الجسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).