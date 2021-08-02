تقرير: الصين في منحى تصاعدي لكن المستقبل غامض 

2021/08/02 | 18:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير لمجلة "فورين أفيرز" إن الصين تشهد منحنى تصاعدي فيما يخص التنمية بشكل عام، لكنه شكك في إمكانية أن تستمر بكين في ذلك الخط، بالنظر إلى السياسيات التي ينتهجها الرئيس شي جينغ.

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