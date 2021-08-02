الحشد يعثر على صواريخ وعبوات تابعة لداعش في نينوى

2021/08/02 | 18:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عثر الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، على كدس للعتاد ومجموعة صواريخ تابعة لداعش الارهابي في جزيرة غرب نينوى.وذكرت مديرية الاعلام في بيان، انه “نفذت قوة من معاونية الاستخبارات ومكافحة المتفجرات وقوة خاصة من قيادة عمليات الحشد في قاطع نينوى عملية تفتيش أمنية في قرية (خويتلة) جنوب البعاج بناء على معلومات استخبارية”.واضاف البيان “حيث […]

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